2020/06/11 | 10:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل: وصول 67 مواطنا عراقيا قادماً من بوخارست هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 10:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: وصول 67 مواطنا عراقيا قادماً من بوخارست) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: وصول 67 مواطنا عراقيا قادماً من بوخارست) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).