2020/06/11 | 10:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة دولة القانون لـ/ نينا / : سنمضي بالطعن قانونيا بقرار استقطاع رواتب المتقاعدين والموظفين /موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 10:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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