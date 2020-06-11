2020/06/11 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، الخميس، الاستيلاء على الحق الوطني عبر الاحتيال الأميركي، مطالبا بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وهو واجب الحكومة وعليها تنفيذه لأن يمثل إرادة الشعب العراقي.وقال عليوي في تصريح إن “ما تخشاه القوى السياسية في العراق هو الاستيلاء على الحق الوطني من خلال الاحتيال الأميركي”، مبينا أنه “لذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: نخشى الاستيلاء على الحق الوطني خلال المفاوضات مع واشنطن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: نخشى الاستيلاء على الحق الوطني خلال المفاوضات مع واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).