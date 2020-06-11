نائبة تعلن تفاصيل قرار انقذ 10 الاف مزارع في ثلاث محافظات من “الافلاس”

2020/06/11 | 10:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت عضو مجلس النواب ناهدة الدايني ، الخميس، عن تفاصيل قرار نيابي انقذ اكثر من 10 الاف مزارع في 3 محافظات من الافلاس.وقالت الدايني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مجلس النواب اصدر قرار رسمي ملزم لوزارة التجارة باستلام محصول الحنطة من مزارعي محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ممن فيها شوائب مادة العدس والتي […]

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