كورونا.. مدير منظمة الصحة يعلق على لغط المصابين بلا أعراض

2020/06/11 | 10:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

حاول مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تصحيح سوء الفهم الذي وقع به كثيرون بشأن إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من شخص مصاب به لكن لا تظهر عليه الأعراض.

وكانت خبيرة بارزة في المنظمة الدولية، تسببت في لغط كبير خلال الأيام القليلة الماضية، عندما أدلت بتص...

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