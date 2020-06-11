قصف يستهدف قرية في محافظة ديالى

2020/06/11 | 10:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بسقوط ثلاث قذائف هاون قرب مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القذاف 3 قذائف هاون سقطت في اطراف قرية "زهرة" التابعة لناحية العبارة 15 كم شمال شرقي بعقوبة من دون تسجيل أي اصابات او خسائر بشرية.

واضاف ان قوات من الشرطة شنت حملة تفتيش بحثا عن مصادر اطلاق الهاونات.

وتشهد مناطق اطراف ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة هجمات وحوادث امنية مستمرة طيلة الاعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة والتي تحولت لبؤر واوكار متخفية لعناصر تنظيم داعش.

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