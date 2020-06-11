أول متحولة جنسيا بمنصب رسمي بغرب فيرجينيا

2020/06/11 | 10:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت روزماري كيتشم، البالغة من العمر 26 عاما بمقعد في المجلس البلدي في ولاية غرب فيرجينيا بأمريكا، لتصبح بذلك أول متحولة جنسيا تكسب منصبا رسميا في الولاية.كيتشم عقبت في بيان لـCNN على فوزها بمقعد بمجلس مدينة وويلنغ: “أنا ممتنة كثيرة لنيلي فرصة تمثيل مدينتي، آمل أن تساعد هذه الانتخابات بدفع غرب فيرجينيا لمعانقة قوة

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