رونالدو يغادر إيطاليا ويثير ضجة في البرتغال

2020/06/11 | 10:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، أمس الأربعاء، إيطاليا في رحلة على متن طائرته الخاصة متجها إلى البرتغال، وبالتحديد إلى مسقط رأسه جزيرة ماديرا.وذكرت تقارير إعلامية، أن “الدون”، قرر السفر إلى ماديرا لمتابعة الأعمال في منزله الفخم الجديد هناك، والذي تصل تكلفته إلى نحو 8 ملايين يورو، والواقع في منطقة ريفية جميلة في

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