حزمة العقوبات “تتكشف”: توصيات ضد فصائل وشخصيات عراقية.. ومنع تمديد اعفاءات استيراد الطاقة الايرانية!

2020/06/11 | 11:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تكشفت عدة فقرات مهمة من مشروع قانون العقوبات الذي من المفترض التصويت عليه قريبًا من قبل مجلس الشيوخ الاميركي، والذي تضمن توصيات بوضع جهات وشخصيات عراقية على قائمة الارهاب، فضلا عن منع اي تمديد اضافي لاعفاء العراق من العقوبات والسماح باستيراد الطاقة من ايران؟ وأوصت لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس […]

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