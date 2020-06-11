سقوط 3 قذائف هاون في منطقة زراعية شمال شرق ديالى

2020/06/11 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس، بسقوط 3 قذائف هاون في منطقة زراعية شمال شرق المحافظة.

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