التحالف الدولي: لا علاقة لنا بالتظاهرات.. وخفضنا قواتنا بمقدار 1200 فرد

2020/06/11 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد مايلز ككينز، المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس (11 حزي...





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