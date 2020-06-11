التربية ترد على دعوات اعتبار درجة نصف السنة ’’نهائية’’ لطلبة الثالث المتوسط

2020/06/11 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، الخميس (11 حزيران 2020)، على امكانية اعتماد درجة نصف السنة كقرار لانهاء العام الدراسي لطلبة الثالث متوسط..

وقال فاروق لـ(بغداد اليوم)، إن "المطالبات بشأن اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لانهاء العام الدراسي لطلبة الثالث المتوسط لا يمكن تطبيقها لأن الوزارة اتخذت قراراها بهذا الشأن وحددت يوم 12 من الشهر القادم موعدا لاجراء الامتحانات النهائية".

واضاف أن "قرار الوزارة واضح خصوصا بعد تحديد الـ5 مواد التي سيمتحن بها الطالب"، لافتا إلى أن "الوزارة تعمل وفق قرارات خلية الازمة وبالتشاور مع وزارة الصحة، وستعلن عن اي قرار جديد اذا استدعى الامر لذلك".

وكانت وزارة التربية، نفت السبت (06 حزيران 2020)، الانباء التي تحدثت حول اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للصف الثالث المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لا صحة لاعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للصف الثالث المتوسط حتى الآن"، مؤكدة "سعيها لإيجاد الحلول والمعالجات لجميع الحالات".

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