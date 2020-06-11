ما أهداف حوار اميركا مع العراق ومالذي تريد تمريره؟

2020/06/11 | 11:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الحوار الأميركي العراقي يحمل عدة أهداف، تحاول واشنطن من خلالها تثبيت وجودها العسكري في العراق، في وقت تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى ...

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