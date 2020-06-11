كورونا يوسع انتشاره ويتسلل لمحكمة ويصيب رجال دين في كوردستان

2020/06/11 | 11:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 30 حالة معظمها في السليمانية ثاني أكبر محافظات الإقليم

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