الامم المتحدة تحذر من كارثة انسانية في كوريا الشمالية بسبب كورونا

2020/06/11 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، إلى رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، تحت طائلة المجاعة على خلفية جائحة كورونا.وقال المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس أوهي كوينتانا، في بيان: “أشرت إلى إعفاءات لجنة العقوبات … Readmore

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