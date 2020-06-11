ما هو المطلوب من السيد رئيس الوزراء إنجازه للشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي

2020/06/11 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي بعد أن عاش الشعب العراقي في عهد صدام حسين الدكتاتوري الدموي عقود من السنين في الحروب والحصار الاقتصادي تحول العراق بعد انهياره أمام الهجوم الأمريكي واحتلاله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أصبح العراق من بلد يمتلك موارد زراعية وصناعية وامكانيات بشرية تحول إلى وضع دمرت فيه تلك الموارد والهياكل الارتكازية وتدهور النشاط الاقتصادي ووصلت الأوضاع الاجتماعية إلى درجة شديدة من التردي والانهيار في ظل ارت ......





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