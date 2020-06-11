وأخيرا... اكتشفنا القمر... - غسان صابور

2020/06/11 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور وأخيرا..



اكتشفنا القمر... (قالت وزارة الخارجية السورية..



ان تصريحات جيمس جيفري الأخيرة بشان سورية تشكل اعترافا بمسؤولية الولايات المتحدة عن معاناة السوريين...)وزارة الخارجية السورية...



وزارة الإعلام السورية...



الحكومة السورية..



وكل السلطات السورية..



يوم الثلاثاء الماضي..



كانت تجهل..



أو تتجاهل أنه منذ زيارة العجوز هنري كيسنجر Henry Kissinger..



للعاصمة السورية دمشق لأول مرة..



واختلائه مع الر ......





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