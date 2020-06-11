عندما تكون نقابة الصحفيين العراقيين بوقا للسلطة - جلال الصباغ

2020/06/11 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ الطبيعي هو أن تكون نقابة الصحفيين من النقابات المؤثرة والفاعلة على الساحة العراقية سواء السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية وكل ما يمس الشأن العام، لكن نقابة الصحفيين في العراق، ما هي إلا بوق للسلطة تحاول ان تجمل صورة النظام بأي شكل من الأشكال، لما لا..؟ ومؤيد اللامي نقيب الصحفيين لاربع دورات متتالية منذ ٢-;-٠-;-٠-;-٨-;- ولغاية الآن، عن طريق انتخابات تشبه إلى حد بعيد انتخابات البرلمان ......





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