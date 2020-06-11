دراسة: اكتشاف خطير في قلوب الشمبانزي

2020/06/11 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة حديثة إلى أن عظما نادرا اكتُشف في قلوب الشمبانزي قد يكون علامة على الإصابة بأمراض القلب – وقد يكون موجودا أيضا لدى بعض البشر.واكتشف باحثون من جامعة نوتنغهام العظم، “os cordis” الذي يبلغ طوله مليمترات فقط، في فحوصات الأشعة المقطعية الدقيقة لقلوب الشمبانزي.ووجدوا أن العظام كانت أكثر شيوعا لدى الشمبانزي التي عانت من […]

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