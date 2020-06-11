خبير قانوني: الحكومة لاتمتلك سندا قانونيا لاستقطاع رواتب المتقاعدين

2020/06/11 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، ان الحكومة لاتمتلك اي سند قانوني لاستقطاع رواتب المتقاعدين، لافتا الى ان المتقاعدين يمتلكون صلاحية مقاضاة رئيس الوزراء ازاء خرقه للدستور.وقال التميمي، ان “الراتب التقاعدي معفي من ضريبة الدخل وفق المادة ٧ الفقرة ٦ من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، كما ولا يوجد […]

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