سان جيرمان يستقر على صفقة أفريقية تحسبا لرحيل نيمار ومبابي

2020/06/11 | 11:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أفاد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الخميس، بأن باريس سان جيرمان استقر على صفقة أفريقية، تحسبًا لرحيل نيمار دا سيلفا، أو كيليان مبابي، خلال الفترة المقبلة.وارتبط الثنائي نيمار ومبابي بمغادرة باريس سان جيرمان، والانتقال إلى لبرشلونة أو لريال مدريد، حيث ينتهي ارتباطهما بالنادي في صيف 2022.وبناء عليه، في حالة عدم تجديد أي […]

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