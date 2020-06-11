هل يمكن للسياحة أن تساهم في تجاوز أثر فيروس كورونا؟

2020/06/11 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يمكن استخدام السياحة كسبيل للتغلب على الأثر السلبي لانتشار مرض كوفيد19.وقال غوتيريش: “يمكن للسياحة أن تعزز التضامن والثقة، وهما عنصران حاسمان في تعزيز التعاون العالمي الذي يعد احتياجا هاما للغاية في … Readmore

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