مصير نساء ترهونة المختطفات في ليبيا “لا يزال مجهولا”

2020/06/11 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت صفحة نسوية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي اسمها “تضامنا مع نساء ترهونة” إثر أنباء عن اختطاف أكثر من عشر نساء من مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.وأكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في حديث مع بي بي سي … Readmore

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