سقوط 3 قذائف هاون في اطراف” زهرة” بديالى

2020/06/11 | 11:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن مسؤول محلي في ديالى، الخميس، عن سقوط 3 قذائف في منطقة زهرة شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية العبارة(15كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 3 قذائف هاون سقطت في اطراف قرية زهرة قرب ناحية العبارة دون اي اضرار او اصابات بشرية”.وأضاف التميمي، أن “تنظيم داعش بالوقوف وراء […]

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