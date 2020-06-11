الكشف عن سر

2020/06/11 | 11:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نشر موقع "medRxiv" الطبي استنتاجات لعلماء من جامعة ييل الأمريكية، تفسر سبب مرض الرجال بالفيروس التاجي الجديد بشكل أكثر حدة، وأيضا ارتفاع معدل الوفيات بينهم بسبب هذا الفيروس.وتطرق المختصون الأمريكيون في عملهم إلى الإحصاءات التي تفيد بأن حوالي 60% من ضحايا الإصابة بالفيروس التاجي هم من الذكور.وقام هؤلاء بتحليل عينات دم من نحو مائة شخص من الجنسين، كانوا عولجوا في المستشفيات من 18 مارس إلى 9 مايو وثبتت إصابتهم بـ"كوفيد – 19"، كما ورصدوا ايضا ردود فعل أجهزتهم المناعية.واكتشف العلماء في سياق الدراسة، أن الرجال، أثناء الإصابة بالفيروس التاجي، زاد لديهم مستوى الجزيئات المحرضة على الالتهابات، في حين أن النساء أثناء المرض، يتم لديهن تنشيط الخلايا التائية، المسؤولة عن المناعة، بشكل أفضل.وقالت الدراسة إن هذه البيانات "تشير إلى الاختلافات المحورية في القدرات المناعية الأساسية للرجال والنساء في المراحل المبكرة من الإصابة بالسارس - كوف – 2، وتفترض وجود أساس مناعي محتمل لمختلف آليات تطور المرض بين الجنسين".واستنتج العلماء من هذه الدراسة أن تحفيز الاستجابة المناعية للخلايا التائية عند الرجال يمكن أن يزيد من فعالية علاجهم من عدوى "كوفيد – 19".وكان مختصون صينيون قد حددوا في 20 مايو الماضي الأسباب المحتملة للإصابة بعدوى الفيروس التاجي الأكثر شدة، وارتفاع معدل الوفيات لدى الرجال.

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