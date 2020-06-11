الانبار.. فرض حظر التجوال الجزئي ابتداءً من الاحد المقبل

2020/06/11 | 11:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الانبار قررت محافظة الانبار، اليوم الخميس، فرض حظر التجوال الجزئي في المحافظة بدءً من يوم الاحد المقبل.وقال محافظ الانبار ورئيس خلية الازمة في المحافظة علي فرحان الدليمي في بيان، إن "حظر التجوال سيكون جزئياً في عموم مناطق محافظتنا ابتداءً من يوم الاحد المقبل 14 حزيران 2020".واضاف انه "سيكون الحظر شاملاً ايام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع".

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