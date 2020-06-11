2020/06/11 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 6 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 6 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).