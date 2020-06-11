صحيفة: نجم العراق في طريقه الى دوري نجوم قطر

2020/06/11 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “الراية” القطرية”، أن نجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ونادي بيرسبوليس الإيراني بشار رسن في طريقه الى الانتقال لدوري نجوم قطر.وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إن “العراقي الدولي بشار رسن، اكد أنه لن يجدد عقده مع فريق بيرسبوليس الإيراني، حيث اكد بأنه يمتلك عروضاً من أندية قطرية، وهناك مفاوضات بالفعل […]

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