ادوية سامـراء تحقـق قفـزة نوعيـة فـي مبيعاتهـا

2020/06/11 | 11:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن تحقيق قفزة نوعية في المبيعات خلال الخمسة أشهر الماضية رغم الظروف الصحية وإجراءات الحد من تفشي وباء كورونـا .وقـال مدير عام الشركة الصيدلاني عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الشركة حققت […]

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