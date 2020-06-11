الحشد الشعبي يعلن تأمين اجزاء مهمة من مسارات ابراج الطاقة في ديالى

2020/06/11 | 11:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن الحشد الشعبي في ديالى، الخميس، عن تامين اجزاء مهمة من مسارات ابراج الطاقة داخل المحافظة.وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي امن اجزاء مهمة من خطوط ومسارات ابراج الطاقة الكهربائية في ديالى بعد تكرار استهدافها خلال الاسابيع الماضية من قبل تنظيم داعش الارهابي”.واضاف الحسيني،ان” […]

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