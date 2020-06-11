أمانة بغداد: منع البناء في أرض زراعية خلف كلية الفارابي

2020/06/11 | 12:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، الخميس، أن كوادرها منعت أشخاصاً من البناء في أرض زراعية وتحويلها إلى سكنية خلف “كلية الفارابي” جنوبي العاصمة.وقالت الأمانة في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن “ملاكاتها في بلدية الدورة وبدعم دائرة الحراسات والأمن ومتابعة مكتب أمين بغداد، منعت أشخاصاً حاولوا البناء في أرض زراعية وتحويلها إلى سكنية خلافاً لجنس الأرض ضمن

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