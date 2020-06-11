الانتهاء من زراعة 13 الف شجرة في طريق “ياحسين” للزائرين بين كربلاء والنجف

2020/06/11 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت منظمة الارتقاء بالبيئة العراقية، الخميس، عن زرع 10 الاف من الاشجار و3 الاف نخلة على جانبي طريق ياحسين للزائرين (كربلاء- نجف) لمسافة تمتد لاكثر من 5 كيلو متر.وقال رئيس المنظمة امال الدين الهر في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الكوادر الهندسية والفنية في المنظمة تمكنت من زراعة وتأهيل 5 كيلو متر ونصف الكيلو […]

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