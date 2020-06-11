وفاة أستاذ جامعي في الأربعينات من عمره بعد إصابته بفيروس كورونا في المثنى

2020/06/11 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر طبي، في المثنى، الخميس (11 حزيران 2020)، بأن استاذاً جامعياً توفي في المحافظة جراء إصاب...





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