فرقة الإمام علي تعلن دفن 45 متوفياً جديداً بكورونا وارتفاع إجمالي عملياتها إلى 497

2020/06/11 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت فرقة الإمام علي المتطوعة لدفن ضحايا فيروس كورونا المستجد في العراق، الخميس (11 حزيران 2020)، ...





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