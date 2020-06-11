أول قرار رسمي لريال مدريد بعد عودة الدوري الإسباني

2020/06/11 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يستعد نادي ريال مدريد لعودة الدوري الإسباني، اليوم الخميس، بعد فترة توقف طويلة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتوقفت المسابقات والرياضة في إسبانيا، بمنتصف مارس الماضي بسبب انتشار الفيروس التاجي، لتعود مرة أخرى بدون حضور جماهيري.

وأعلن ريال مدريد عن فتح أبواب ملعب سانتياجو بيرنابيو من جديد للمرة الأولى منذ مارس الماضي، كما أعلن النادي عن فتح متحف النادي لاستقبال الجماهير مع تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وقال النادي الملكي، إنه:" سيتم فتح منطقة متحف النادي في ملعب بيرنابيو وصالة أفضل نادي في تاريخ بالإضافة إلى منطقة الجولات للمشجعين في ظل أعمال التطوير داخل مدرجات النادي".

وقررت إدارة ريال مدريد تخفيض أسعار تذاكر الجولات داخل النادي لتصل إلى 19 يورو للكبار و14 يورو للأطفال تحت 14 عاما مع منح تخفيض 30% لأصحاب البطاقات الموسمية.

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بغداد اليوم/ متابعة

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وتعاقد برشلونة مع برايثوايت من ليجانيس مقابل 18 مليون يورو وبعقد يمتد ل

بغداد اليوم/ متابعة

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني "ستريشكو كاتانيتش"، قائمة المنتخب الأولية التي ستبدأ التحضير للتصفيات الآسيوية والمزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر تشرين الأول المقبل.





وذكر المكتب الاعلامي لاتحاد ا

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