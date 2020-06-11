بعد قرار الاستقطاع.. تظاهرات الاثنين المقبل في العراق 

2020/06/11 | 12:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد متقاعدون عراقيون اليوم الخميس، يوم الاثنين المقبل موعدا للتظاهر ضد قرار الاستقطاع نسبة من رواتبهم، مشيرين ان الحكومة قتلت 3.6 مليون عراقي....

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