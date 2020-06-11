كتلة نيابية تهدد بإقالة حكومة الكاظمي بسبب استقطاع الرواتب

2020/06/11 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة بدر البرلمانية، الخميس، أنها ستستجوب الحكومة في حال اصرارها على الاستقطاع وقد تصل لحد الاقالة.وطالب النائب عن الكتلة، عدي الشعلان ابو الجون، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، الحكومة بـ”إعادة النظر في خطوة الاستقطاع واعادة الاموال المستقطعة إلى اصحابها وبالأخص آبائنا واخوتنا من المتقاعدين والشهداء والسجناء والسياسيين والمحتجزين والموظفين”.وقال ابو […]

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