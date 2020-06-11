أفكار على طريق الإصلاح  (1)

2020/06/11 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إياد السامرائي عندما قدم د.عادل عبد المهدي برنامجه الوزاري ، حضي ملف الفساد بالاهتمام الاعظم ولكن هذا الملف لم يتحرك بالشكل الذي كنا نرجوه.برنامج الكاظمي تناول هذا الملف ايضاً، ويبقى التساؤل: هل سيكون هناك نجاح ؟ قناعتي وبناءً على احوال كثير من البلدان التي سبقتنا، أن الفساد احد اعقد الملفات علاجاً، ولا […]

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