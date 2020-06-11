وزارة الزراعة تباشر بصرف مستحقات مسوقي الذرة الصفراء

2020/06/11 | 12:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن المباشرة بصرف المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “معامل الذرة الصفراء التابعة لشركة ما بين النهرين العامة للبذور باشرت بدفع المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين والمسوقين لمحصول الذرة الصفراء وللدفعة الثالثة وبنسبة 20 % من الكمية المسوقة لهذا الموسم وبذلك تصبح نسبة الصرف

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