الكشف عن مشروع قانون لاعتبار منتسبي الصحة المتوفين بكورونا “شهداء”

2020/06/11 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون العبادي، الخميس ، أن لجنته تعتزم تقديم مشروع قانون لاعتبار جميع الوفيات من الكوادر الصحية شهداء من الدرجة الأولى.وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنته تعتزم تقديم مشروع قانون يرفع الى رئاسة مجلس النواب للتصويت لاعتبار جميع الوفيات في خط الصد الاول من […]

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