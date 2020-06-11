السوداني يطرح “حلولا واقعية” لسد عجز خزينة الدولة

2020/06/11 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اقترح النائب محمد شياع السوداني حلولا آنية واقعية تسهم في معالجة الضائقة المالية وبالتالي تحول دون استقطاع أي مبلغ من رواتب الموظفين والمتقاعدين.وقدم السوداني جملة من بدائل تؤدي إلى سد العجز المالي تتضمن استيفاء أمانات ضريبة وگمرگية بمانسبته (7٪) من المبالغ التي تمول الى أغراض الاستيراد وتودعها المصارف التجارية في البنك المركزي إذ يتم […]

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