2020/06/11 | 12:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مناضل الفياض في المجتمعات السياسية التي تستند على منظومة الحقوق والحريات تكون الاحتجاجات والتظاهرات فرصة لتقييم النظام الديمقراطي القائم وبالتالي تعمل على تصحيحه ، هذه المفاهيم في مجتمعنا العراقي غير...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللعبة الصفرية في العراق) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللعبة الصفرية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).