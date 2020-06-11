الدوري الاسباني يعود من جديد اليوم

2020/06/11 | 12:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستأنف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم من جديد اعتباراً من اليوم الخميس، إذ تقام مباراة “ديربي” إشبيلية لتكون الأولى من 110 مباريات متبقية بالمسابقة وستقام خلال 35 يوماً، كما يعود صراع الصدارة من جديد بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، ويتطلع كل منهما إلى الاستفادة من عودة العناصر البارزة.ويحتل برشلونة الصدارة برصيد 58 نقطة وبفارق

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