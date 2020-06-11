الصدر يُحذّر من نهاية “الثورة” في العراق ويدعو إلى التصفية

2020/06/11 | 12:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من أن زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، كان قد تعهد في وقتٍ سابق، بأنه لن يتدخل في شؤون #المتظاهرين جرّاء رفض المحتجين له ولجماعته، إلا أنه عاد من جديد ليعطي ملاحظات لميادين الاحتجاجات.ودعا الصدر…

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