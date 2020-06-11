2020/06/11 | 12:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات _ لبنان (الحل نت) _ هاجم الإعلامي اللبناني «نيشان ديرهاروتيونيان» الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” على الهواء مباشرة .وخلال حوار أجراه مع رئيس حزب التوحيد العربي “وئام وهاب”، على قناة “الجديد” قال “نيشان”…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((فيديو) الإعلامي اللبناني “نيشان” يشتم الرئيس التركي ويثير جدلاً واسعاً) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((فيديو) الإعلامي اللبناني “نيشان” يشتم الرئيس التركي ويثير جدلاً واسعاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).