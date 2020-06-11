العامري يدعو الوفد العراقي المفاوض الى جدولة خروج القوات الامريكية من العراق

2020/06/11 | 12:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا رئيس تحالف الفتح وزعيم منظمة بدر هادي العامري الوفد العراقي المشارك في الحوار الستراتيجي الذي انطلق اليوم مع الولايات المتحدة الامريكية الى وضع موضوع خروج القوات الأجنبية من العراق ضمن اولوياتهم.وقال العامري في رسالة مفتوحة وجهها الى الوفد المفاوض، اليوم “نشد على ايديكم وانتم في مهمة مقدسة وفي حوار استراتيجي مهم وكل […]

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