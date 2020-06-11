الصحة العالمية :لغاية الان لا نفهم اسباب وفيات فيروس كورونا بشكل دقيق

2020/06/11 | 12:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، أن إحصاءات الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي “غير عادية” و”عصية على الفهم”، وقد يعود انخفاض الوفايات في روسيا إلى اختبارات الكشف عن العدوى الواسعة.وأشار مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، إلى … Readmore

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