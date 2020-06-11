تحذيرات نيابية من “احتيال أميركي” خلال المفاوضات

2020/06/11 | 12:19 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، الخميس، الاستيلاء على الحق الوطني عبر الاحتيال الأميركي...

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