بالصور: لجنة من هيئة الكمارك تباغت 5 حاويات متروكة تحتوي ادوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية

2020/06/11 | 12:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت الهيئة العامة للكمارك، عن فتح خمس حاويات متروكة من قبل لجنة في كمرك محطة بوابة البصرة تم تشكيلها مؤخرًا، احتوت على ادويةومواد غذائية منتهية الصلاحية.وقالت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم تشكيل لجنة في كمرك محطة بوابة البصرة في ميناء ام قصر تم بموجبها فتح خمسة […]

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