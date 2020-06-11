نيويورك تايمز: أميركا تريد إبقاء قوة كبيرة في العراق لمواجهة “النفوذ الإيراني”

2020/06/11 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية انه في الوقت الذي تبدأ فيه المفاوضات الاستراتيجية بين العراقيين والامريكان فإن إدارة ترامب تسعى الى إبقاء قوة كبيرة في العراق لمواجهة ما تسميه “النفوذ الإيراني”.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” يوجد حاليًا حوالي 5200 جندي أمريكي في العراق ، مهماتهم الرئيسية هي […]

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